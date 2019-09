Riksrettsprosessen mot Trump splittar partia i USA

utenriks

– Handlingane til presidenten avslører at han har krenkt eiden sin, den nasjonale sikkerheita vår og integriteten i vala våre. Han må stillast til ansvar. Ingen er heva over lova, sa toppdemokraten Nancy Pelosi då ho tysdag kunngjorde at riksrettsprosessen blir starta.

Ho blir støtta av ein veksande del demokratar som i fleire månader har kravd riksrettsprosess. Pelosi har lenge vore avventande, men saka den siste tida om samtalen mellom Trump og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj 25. juli, der Trump skal ha pressa Zelenskyj til å granske Joe Bidens son, bidrog til at 79-åringen valde å innleie riksrettsprosess.

På den andre sida av Kongressen sit republikanarar som meiner avgjerda er ein del av den såkalla heksejakta mot Trump. Den republikanske fleirtalsleiaren Mitch McConnell i Senatet skuldar demokratane for å politisere ei «uavklart sak».

Republikansk motstand

Den republikanske mindretalsleiaren Kevin McCarthy i Representantens hus seier at Pelosi ikkje taler for det amerikanske folket.

– Dei har etterforska presidenten frå den augneblinken han vart vald og har ikkje funne noko som helst. Eg forstår at valet i 2016 ikkje gjekk som Pelosi hadde håpt, men ho kan ikkje endre Kongressens lover. Ho kan ikkje eigenhendig starte denne prosessen, seier han til Politico.

Trump sjølv har tysdag kveld retvitra ei rekke konservative kommentatorar og TV-personlegdommar som i tur og orden har refsa Pelosis avgjerd.

Reaksjonane etter Pelosis kunngjering illustrerer ikkje berre den partipolitiske splittinga i USA, men kan òg gi eit signal om korleis voteringa under ei eventuell riksrettssak kan sjå ut. Demokratane har fleirtal i Representanthuset, men ikkje i Senatet. Der må minst 20 republikanske senatorar stemme mot presidenten, i tillegg til alle demokratiske senatorar, for å få Trump dømt, ifølgje Reuters.

– Deler dokument

Samtidig kan det sjå ut til at Det kvite hus er villig til å dele informasjon med Kongressen medan riksrettsprosessen går føre seg. Dei førebur overlevering av både varselet mot Trump og rapporten til generalinspektør for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, opplyser ein ikkje namngitt høgtståande tenestemann til Politico.

I tillegg melder New York Times at Det kvite hus har bestemt at dei truleg vil la varslaren møte granskarar i Kongressen, får avisa opplyst av ikkje namngitte kjelder.

Generalinspektør Atkinson er mannen som fekk varselet frå ein tilsett i amerikansk etterretning, som slo alarm om samtalen mellom Trump og Zelenskyj 25. juli.

Amerikanske medium melder at Trump få dagar før samtalen bad om at drygt 3,6 milliardar kroner i militærhjelp til Ukraina skulle frysast. Ifølgje varselet skal Trump under samtalen ha komme med «løfte» som uroa varslaren. Trump har sjølv opplyst at han vil offentleggjere ei utskrift av samtalen.

