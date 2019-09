To millionar barn utan skulegang i Jemen

utenriks

Ytterlegare 3,7 millionar barn i Jemen risikerer å miste skulegang fordi lærarane i landet ikkje har fått lønn på over to år.

Krigshandlingar har drive millionar av menneske på flukt, og skular blir angripne. Det gjer at mange barn ikkje har noko skuletilbod, seier leiaren for UNICEFs verksemd i landet, Sara Beysolow Nyanti.

Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen i mars 2015 og har sidan gjennomført over 20.000 flyangrep mot påstått opprørsmål i landet.

Kvar femte skulebygning er ifølgje UNICEF bomba i grus, og krigen kan ifølgje anslag ha kosta over 90.000 menneske livet.

– Barn som ikkje går på skule, har større risiko for å bli utnytta, mellom anna ved at dei må delta i kamphandlingar, blir offer for barnearbeid eller blir gifta bort i ung alder, seier Nyanti.

– Dei mistar moglegheita til å vekse og utvikle seg i omsorgsfulle og stimulerande omgivnader. Til slutt blir dei fanga i eit liv i fattigdom og motgang, seier ho.

24,1 millionar menneske av ei befolkning på rundt 30 millionar, er ifølgje FN no avhengige av nødhjelp utanfrå for å overleve i Jemen. Millionar lever på randa av svolt, og blant dei er 1,8 millionar barn under fem år, anslår UNICEF.

FNs generalsekretær António Guterres har omtalt Jemen som den verste humanitære krisa i verda.

(©NPK)