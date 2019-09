Tysk storbank ransaka i samband med saka mot Danske Bank

utenriks

Danske Bank i Estland og Deutsche Bank har samarbeidd gjennom fleire år, og etterforskarane prøver å finne informasjon knytt til straffesaka mot Danske Bank, opplyser påtalemakta i Frankfurt, ifølgje Reuters.

Deutsche Bank fastslår i ei fråsegn at dei samarbeider med styresmaktene.

Den danske avisa Berlingske avslørte i 2017 at store beløp hadde passert gjennom den estiske banken utan at prosedyrar for å avsløre kvitvasking vart følgt. Ifølgje ei intern gransking dreidde det seg om transaksjonar for nærare 2.000 milliardar kroner, og ein analyse utført av Jyske Bank konkluderte med at opptil 86 prosent av desse transaksjonane kunne vere kvitvasking.

(©NPK)