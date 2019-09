Venezuelas leiar på Moskva-besøk

utenriks

Venezuela er i ein djup økonomisk og politisk krise, og Maduros besøk i Moskva blir gjennomført dagen etter at USAs president Donald Trump fordømte den venstreorienterte presidenten frå FNs talarstol.

Russland har støtta Venezuela med sjenerøse lån under krisa, og onsdag halde fast på Putin at Russland støttar «alle legitime styresmakter i Venezuela, deriblant presidenten».

Verken Putin eller Maduro sa noko om framtidig økonomisk støtte, men ifølgje Putin kjem Russland til å halde oppe samarbeidet med Venezuela både når det gjeld energi, helsehjelp og matforsyningar.

Maduro har den siste tida tilsynelatande freista å betre forholdet til fleire opposisjonsparti. Han ønsker òg å endre valkommisjonen i landet, som overvaker korleis vala i landet blir gjennomført.

Teikna på ein viss reformvilje har komme etter at dei norskstøtta forhandlingane med opposisjonsleiar Juan Guaidó braut saman.

Tysdag avslutta parlamentarikarar frå Maduros sosialistparti ein to år lang boikott av den opposisjonsdominerte nasjonalforsamlinga.

Utviklinga er ei ny utfordring for Guaido, som opposisjonen framleis reknar som Venezuelas legitime president. Opposisjonen har fastslått at dei vil halde fram å rekne han som det òg etter at mandatet hans som president i nasjonalforsamlinga går ut i byrjinga av 2020.

