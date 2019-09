Carrie Lam møtte sinte borgarar under dialogmøte i Hongkong

utenriks

Etter tre månader med store demonstrasjonar fekk innbyggarane torsdag høve til å seie meininga si i eit møte med Lam.

20.000 personar hadde søkt om å få vere med på dialogmøtet, men berre 150 fekk plass.

Dette er første gong Lam og hennar pro-kinesiske administrasjon har sett seg ned med kritiske representantar av befolkninga i løpet av 16 veker med samanhengande uro.

Dei to timane avfeia Lam skuldingar om at møtet var eit PR-stunt. Ho la vekt på at ho var der for å lytte, og innrømte at tilliten til regjeringa er som «falt fra en klippe».

– Det største ansvaret ligg hos meg sjølv, eg vil ikkje avvise det ansvaret, sa Lam.

Fekk hard kritikk

Spørsmåla til den hardt pressa leiaren vart tilfeldig valt og Lam fekk lite sympati frå publikum, som i tale etter tale kom med klagar mot administrasjonen. Dei fleste oppmoda henne til å starte ein uavhengig undersøkingskommisjon knytt til politivald.

– Alle har mista tilliten til politiet, sa ein kvinneleg deltakar.

24 av dei 30 personane som var utvalde til å snakke i løpet av møtet, kritiserte regjeringa openlyst. To kom med nøytrale kommentarar, medan fire uttrykte sympati for Lams administrasjon.

Det er likevel uklart kva Lam kan gjere. Under møtet gav ho ingen konkrete lovnader utover å lytte.

Utanfor idrettsarenaen der samlinga fann stad, messa tusenvis av demonstrantar slagord. Politiet hadde eit relativt lågt nærvær i nærleiken av arenaen, men ifølgje lokale medium var 3.000 betjentar i beredskap.

Månader med demonstrasjonar

Hongkong er eit delvis sjølvstyrt territorium som høyrer innunder Kina, men mange av innbyggarane meiner at fridommane dei har kunna nyte i den tidlegare britiske kolonien, er i ferd med å forsvinne.

Millionar av menneske har dei siste månadene marsjert i gatene. Dei mest hardnakka demonstrantane har bygd barrikadar i gatene og ved enkelte tilfelle òg storma bygningar. Protestane er det mest markante forsøket på å utfordre kinesiske styresmakter sidan byen vart overlaten til Kina i 1997.

Over 1.500 menneske har vorte arresterte under demonstrasjonane, den yngste var berre tolv år gammal.

Lovforslaget om at hongkongkinesarar skulle kunne utleverast til straffeforfølging i Kina, er no trekt tilbake. Det var dette som i første omgang utløyste protestane.

Demonstrantane krev òg ei gransking av politivald, noko Lam har avvist. Ho held fast på at politiet har vore tilbakehaldne.

