EU forlenger innsats mot menneskesmugling i Middelhavet

Den militære operasjonen vart sett i gang i 2015 for å øydelegge forretningsmodellen til menneskesmuglarane og bryte ned dei etablerte smuglarrutene over havet frå Nord-Afrika. Torsdag, berre nokre dagar før mandatet gjekk ut ved månadsslutt, forlengde EU-rådet oppdraget med eit halvt år.

Bruken av marinefartøy er mellombels stansa fram til EU-landa skal bli samde om korleis dei skal handtere landsetting av menneske som blir plukka opp til havs. Nyleg vart Tyskland, Frankrike, Italia og Malta samde om ein mekanisme for fordeling av asylsøkarar som kjem over Middelhavet. Løysinga skal danne grunnlag for ein breiare diskusjon blant EUs medlemsland i oktober.

Operasjonen inkluderer opplæring av marinen og kystvakta i Libya og bidrag til å handheve FNs våpenembargo utanfor kysten av det nordafrikanske landa. Deltakarane i operasjonen samlar òg inn opplysningar om smugling av olje ut av Libya.

