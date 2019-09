Frankrikes tidlegare president Jacques Chirac er død

utenriks

– President Jacques Chirac sovna stille inn i dag tidleg, omgitt av familien sin, seier svigersonen hans Frederic Salat-Baroux.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er blant dei som sørger.

– Europa har ikkje berre mista ein stor statsmann, men presidenten har òg mista ein stor venn, seier Junckers talskvinne Mina Andreeva.

– Juncker ønsker å vise respekten sin og ære Chiracs omfattande livslange arbeid, og arven hans til Frankrike og EU vil vere med oss for alltid, legg ho til.

– Sjølv om ein kunne ha førebudd seg på ein så tragisk augneblink, har ikkje presidenten ord for å gi uttrykk for sorga si, og han vil snart publisere ei lengre fråsegn, seier ho.

Frankrikes president Emmanuel Macron varslar ei fråsegn klokka 20 torsdag.

Sarkozy og Maas i sorg

Frankrikes tidlegare president Nicolas Sarkozy hyllar forgjengaren sin som ein mentor som «ikke ga etter en eneste centimeter på vår uavhengighet, og heller ikke på sin dype forpliktelse overfor Europa».

– Ein del av livet mitt forsvann i dag, seier Sarkozy, og legg til at Chirac var legemleggjeringa av «et Frankrike trofast overfor sine universelle verdier».

Tysklands statsminister Heiko Maas hyllar Chirac som «en stor statsmann og europeer».

– Vi sørgar saman med dei franske vennene våre over Jacques Chirac, tvitrar Maas.

– Hans «nei» til Irak-krigen og hans evne til å ta ei avgjerd i oppgjeret med dei kriminelle handlingane til nazistane, også handlingar gjort av franske kollaboratørar og Vichy-regjeringa, ærar minnet hans, skriv Maas.

Lang karriere

Chirac var aktiv politikar på høgresida i over 40 år. Han hadde fleire statsrådspostar, var statsminister i to periodar og også borgarmeister i Paris. Frå 1995 til 2007 var han president.

Etter at han gjekk av som president vart han, som den første tidlegare franske statsleiaren, dømt til to års vilkårsbunde fengsel for korrupsjon og misbruk av makt. Saka gjekk tilbake til perioden tidleg på 1990-talet då han var ordførar i hovudstaden.

Jacques Chirac hadde dårleg helse i fleire år. Han vart ramma av slag i 2005, og lei ifølgje legane sine av alvorlege og irreversible nevrologiske problem.

Chirac fekk tildelt mange ordenar og æresbevisningar, også frå Noreg, med storkors av St. Olavs orden og Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

