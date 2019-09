Jacques Chirac er død

utenriks

– President Jacques Chirac sovna stille inn i dag morgon, omgitt av familien sin, seier svigersonen hans Frederic Salat-Baroux.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er blant dei som sørgjer.

– Europa har ikkje berre mista ein stor statsmann, men presidenten har òg mista ein stor venn, seier Junckers talskvinne Mina Andreeva.

– Juncker ønsker å vise respekt og ære for Chiracs omfattande livslange arbeid, og arven til Frankrike og EU vil vere med oss for alltid, legg ho til.

Chirac var aktiv politikar på høgresida i over 40 år. Han hadde fleire statsrådspostar, var statsminister i to periodar og også borgarmeister i Paris. Frå 1995 til 2007 var han president.

Etter at han gjekk av som president vart han, som den første tidlegare franske statsleiaren, dømt til to års fengsel på vilkår for korrupsjon og misbruk av makt. Saka gjekk tilbake til perioden tidleg på 1990-talet då han var ordførar i hovudstaden.

Jacques Chirac hadde dårleg helse i fleire år. Han vart ramma av slag i 2005, og lei ifølgje legane sine av alvorslege og irreversible nevrologiske problem.

Chirac fekk tildelt mange ordenar og ærevisingar, også frå Noreg, med storkross av St. Olavs orden og Den Kongelege Norske Fortenesteordenen.

