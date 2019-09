Jamne britiske partimålingar, men Johnson er statsministerfavoritt

utenriks

Den nyaste målinga gir Dei konservative 27 prosents oppslutning, medan Labour hamnar på 24 prosent. Liberaldemokratane, som har tatt tydeleg standpunkt for å stanse brexit, ligg på 22 prosent, medan Brexit-partiet får 16 prosent på målinga, som er utført av Survation for Daily Mail.

Onsdag viste ei måling i The Telegraph at toryane og Labour låg likt på 27 prosent. Der fekk LibDem støtte frå 20 prosent av dei spurde, medan Brexit-partiet enda på 17 prosent.

Sprikande resultat

Ei rekke målingar den siste tida viser ei oppslutning på opptil 35 prosent for Dei konservative og så lågt som 20 prosent for Labour, skriv nyheitsbyrået DPA. Dei presiserer at talet på deltakarar i fleire av desse målingane for det meste er ganske lågt, medan rundt 1.000 personar svarte i målinga som er attgitt i The Telegraph.

Labour og Dei konservative har til saman 82 prosent av plassane i Parlamentet. Valsystemet med enkeltmannskretser gjer at dei største partia også i neste val vil få fleire plassar enn oppslutninga nasjonalt tilseier. Samtidig viser dei fleste målingane at ingen parti vil få nok sete til å kunne styre åleine etter eit eventuelt nyval.

Brexit og Downing Street

Survation har òg spurt kva folk ville stemt dersom det var ei ny folkeavstemming om EU-medlemskap. 53 prosent seier dei ville stemt for framleis medlemskap, medan 47 prosent ville stemt for brexit. I folkeavstemminga for drygt tre år sidan vart resultatet 52–48 i favør av utmelding.

Sjølv om toryane og Labour kjem ganske likt i målinga i Daily Mail, er Boris Johnson soleklar favoritt som statsminister. 42 prosent seier dei vil ha han på plass i 10 Downing Street. Berre 18 prosent vil ha Labour-leiar Jeremy Corbyn som regjeringssjef. Han gjer det dermed dårlegare enn Jo Swinson frå LibDem, som 21 prosent seier dei føretrekker som britisk statsminister.

