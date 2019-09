Johnson blir skulda for farleg språkbruk

utenriks

I eit innlegg på Twitter refser King den britiske statsministeren og måten han har kommentert dødstruslar mot enkelte parlamentarikarar.

– Grove og farlege. Viss du trur at ekstrem språkbruk ikkje nører opp under vald i Europa, også i Storbritannia, då følgjer du ikkje med, skriv King, som er EUs tryggingskommissær fram til den nye EU-kommisjonen tar over 1. november.

Johnson har fleire gonger brukt ordet «surrender» (kapitulere) når han omtaler lova som skal tvinge han til å be om ei ny brexit-utsetjing i tilfelle han ikkje greier å få plass ein ny avtale med EU innan fristen 31. oktober. Han har òg hausta kraftig kritikk etter at han onsdag uttalte at den beste måten å heidre den drepne Labour-parlamentarikaren Jo Cox på er å få brexit overstått.

Cox ønskte at Storbritannia skulle bli verande i EU og vart drepe av ein høgreekstremist medan ho dreiv valkamp i 2016.

