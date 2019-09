Kongresskomité offentleggjer sladda versjon av varslarrapport mot Trump

utenriks

Varslarrapporten er ei viktig årsak til at demokratane i Kongressen har starta ein riksrettsprosess mot Trump. i dokumentet skriv varslaren at han har fått informasjon frå fleire tenestemenn i den amerikanske regjeringa om at presidenten bruker makta si til å få eit anna land til å blande seg inn i det amerikanske presidentvalet neste år.

Identiteten til varslaren er ikkje kjent.

Det er tidlegare meldt at varslarsaka omfattar fleire hendingar, mellom anna ein telefonsamtale som Trump hadde med Ukrainas nyvalde president 25. juli.

Ei utskrift av telefonsamtalen vart offentleggjort onsdag.