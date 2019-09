Miljøorganisasjon krev innsyn i Equinors miljøplan for omstridd boring i Australbukta

utenriks

Equinor fekk i juni beskjed frå det australske petroleumstilsynet NOPSEMA om at dei ville ha meir informasjon om leiteboringa, som etter planen skal starte ved årsskiftet 2020/2021.

Førre veke leverte selskapet ein oppdatert miljøplan, men innhaldet er førebels ikkje kjent.

Miljøorganisasjonen Wilderness Society meiner regelverket pålegg selskapet å offentleggjere informasjonen. Den opphavlege miljøplanen vart offentleggjort, og på ein 30 dagar lang høyringsrunde fekk han over 32.000 tilbakemeldingar.

– Equinor har vore tydelege på at dei ønsker openheit rundt prosessen. Det er tydeleg at informasjonen er viktig, elles ville ikkje tilsynet ha bedt om det, seier Peter Owen i Wilderness Society til NTB.

Pressetalsperson Erik Haaland i Equinor seier til NTB at selskapet no meiner at den oppdaterte miljøplanen er ein del av ein regulatorisk prosess mellom Equinor og NOPSEMA.

Han peikar på at Equinor på eige initiativ publiserte heile utkastet til miljøplanen før han vart sendt inn.

– Høyringsprosessen er no gjort, og alle har fått moglegheit til å få komme med innspel, seier han.

NOPSEMA opplyser til NTB at tilleggsinformasjon Equinor gir undervegs, ikkje blir kravd offentleggjort i samsvar med regelverket. Når miljøplanen blir godkjent, vil han likevel bli publisert. Det skjer truleg i midten av november.

Meir enn 10.000 menneske har demonstrert mot Equinors oljeplanar i år, ifølgje Wilderness Society. Surfarar har padla ut i havet i demonstrasjonane og vist plakatar der det mellom anna står «No Way, No(r) Way». Også i Noreg har det vore demonstrert mot planane.

(©NPK)