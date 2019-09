Pelosi: Trump har krenkt den nasjonale sikkerheita vår

utenriks

Pelosi møtte pressa etter at etterretningskomiteen til kammeret offentleggjorde rapporten frå den ikkje namngitte varslaren, som skal vere ein tilsett i etterretningsapparatet.

Skuldingane om at Trump pressa Ukraina til å etterforske den politiske rivalen hans, demokraten Joe Biden, viser at presidenten «forrådte sin ed til embete, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i amerikanske valg», meiner Pelosi.

– Dette er handlingar som utgjer forsøk på å dekke over det, legg den mektige demokraten til. Ho er speaker i Representanthuset, der opposisjonen har fleirtal.

Riksrett

Ho kunngjorde tysdag at dei folkevalde startar ei formell gransking som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett for maktmisbruk.

Bakgrunnen er innhaldet i varselet, der Trump blir skulda for å ha misbrukt presidentmakta til å få eit anna land til å blande seg inn i presidentvalet for neste år.

Det kvite hus offentleggjorde tidlegare i veka eit samandrag av den mykje omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj 25. juli. Det stadfestar at Trump prøvde å få Ukraina til å etterforske Biden og sonen hans, som sat i styret i eit ukrainsk energiselskap, for korrupsjon.

Biden er blant favorittane til å bli Demokratanes kandidat og dermed Trumps utfordrar i valet.

Pelosi understrekar at samandraget av telefonsamtalen 25. juli på langt nær frikjenner Trump.

– At presidenten trur at han kan bevise si uskyld, viser berre i endå større grad at han ikkje klarer å skilje rett frå gale, seier Pelosi.

– Toppen av isfjellet

Varslaren hevdar at Det kvite hus' advokatar gav ordre om at lydopptaket av telefonsamtalen skulle flyttast til eit separat elektronisk system med avgrensa tilgang.

Trump har òg erkjent at han personleg fraus 3,6 milliardar kroner i militærhjelp til Ukraina få dagar før telefonsamtalen, men han avviser at det var eit forsøk på å presse Zelenskyj og nektar for å ha gjort noko gale.

– Donald Trump bad om utanlandsk innblanding i valet vårt, frå Det ovale kontor, tvitrar senator Elizabeth Warren.

Ho kjempar mot Biden og ei rekke andre om å bli Demokratanes presidentkandidat og har lenge kravd at Trump blir stilt for riksrett.

– Han prøvde å dekke over handlingane sine. Og hans tilsette greip inn, i strid med lova, for å prøve å teie med denne varslarrapporten, legg Warren til.

– Dette er berre toppen av isfjellet av korrupt, ulovleg og umoralsk framferd frå denne presidenten, seier senator Bernie Sanders, som også stiller i nominasjonsvalet.

