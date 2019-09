Russisk skodespelar håper på full frifinning i ankesak

utenriks

Førre veke vedtok ein domstol i Moskva overraskande at 23-åringen skulle lauslatast i vente på ankebehandlinga fordi den meinte at dommen på tre og eit halvt års fengsel var for streng. Denne gongen har påtalemakta lagt ned påstand om ein dom på vilkår.

Sjølv hevdar Ustinov at han ikkje eingong deltok i demonstrasjonen som opposisjonen arrangerte i Moskva i juli.

– Eg er ikkje skuldig, og eg har ikkje noko å beklage, sa Ustinov i retten torsdag.

Ustinov vart i første rettsrunde kjent skuldig i vald mot ein politimann, men ifølgje forsvararane finst det videoopptak som viser at det var politiet som uprovosert gjekk til angrep på 23- åringen.

Då forsvararane bad om å få legge fram opptaket torsdag, vedtok dommaren at retten skulle ta pause til måndag sidan det ikkje fanst utstyr til å vise opptaket.

Saka har ført til omfattande solidaritetsaksjonar, og både kulturpersonlegdommar, prestar og lærarar har engasjert seg for å få Ustinov lauslaten. Mange av reaksjonane har komme frå personar som sjeldan engasjerer seg i politikk, mellom anna den russiske Eurovision-stjerna Sergej Lazarev.

Over 1.400 menneske vart arresterte under den aktuelle demonstrasjonen. Dei fleste vart lauslatne etter kort tid, medan seks personar, mellom dei Ustinov, er dømt til fengsel i to til fire år.

Søndag er det varsla ein ny demonstrasjon i Moskva til støtte for dei som har vorte arrestert under tidlegare protestar mot at fleire opposisjonskandidatar ikkje fekk stille i lokalvalet 8. september.

