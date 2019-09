Sikadeinvasjon rammar landbruket i Pennsylvania

utenriks

Sikadane høyrer opphavleg heime Søraust-Asia og dukka opp i Pennsylvania for fem år sidan. Arta heiter flekkete lykteberar, eller Lycorma delicatula på latin.

Insekta syg sevje frå tre og andre plantar, noko som svekker vekstane. Dei spreier klissete, sukkerhaldige ekskrement overalt der dei dukkar opp, og har vorte ei plage på linje med våre heimlege brunsniglar for befolkninga i delstaten.

Sikadane har venger, men hoppar meir enn dei flyg. Dei er ikkje spesielt menneskesky heller, og hoppar ofte opp i ansiktet på folk, landar på kleda eller prøver å krype ned under skjortekragen.

Landbruksdepartementet i Pennsylvania fryktar no at sikadane truar landbruksproduksjon til ein verdi av 18 milliardar dollar, ein sum som svarer til rundt 160 milliardar norske kroner. Både frukttre, humle, tømmer og særleg vinrankar står i fare. Vinindustrien i delstaten omset for 4,8 milliardar dollar åleine.

Insekta er òg i ferd med å spreie seg til delstatane New Jersey, Delaware og Virginia.

Forskarar prøver no å finne måtar å stanse spreiinga på, men oppgåva er vanskeleg.

– Å kontrollere dei på eit bestandsnivå er nesten umogleg på dette tidspunktet, seier entomologen Heather Leach ved Pennsylvania State University.

Blant metodane som blir prøvde ut, er både kjemiske og biologiske middel – mellom anna ein sopp som ved eit tilfelle førte til ein nedgang i bestanden i Berks fylke.

(©NPK)