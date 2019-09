USA innfører innreiseforbod mot Cubas Raul Castro

utenriks

Pompeo skuldar Castro for grove brot på menneskerettane.

– I sin rolle som held fram i det kommunistiske partiet fører Raúl Castro tilsyn med eit system som vilkårleg arresterer tusenvis av cubanarar, og som for tida held fleire enn 100 politiske fangar, seier Pompeo.

Utanriksministeren opplyser at Castro vil bli pålagt eit reiseforbod som følgje av menneskerettsbrota og støtta til den venezuelanske leiaren Nicolás Maduro.

Det blir rekna som usannsynleg at 88-åringen planla nokon tur til USA, men sanksjonane inneber òg at Castros fire barn blir nekta innreise til landet. Blant dei er dottera Mariela Castro Espin, som har vorte ein framståande forkjempar for homofile og lesbiske og auka kunnskap om hiv og aids.

Castro-kritikarar i USA reagerte kraftig då ho besøkte fleire amerikanske byar i 2012.

