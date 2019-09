Demokratar fordømmer Trumps angrep på varslaren

utenriks

Kongressdemokratane Elliot Engel, Adam Schiff og Elijah Cummings meiner Trumps forsøk på å stanse potensielle vitne kan vere ulovleg.

– Truslar om vald frå leiaren i landet har ein skremmande effekt på heile varslarprosessen, noko som har alvorlege følgje for demokratiet vårt og vår nasjonale sikkerheit, seier demokratane i ei fråsegn.

Trump sa torsdag at han ønskte å identifisere både varslaren og hans eller hennar kjelder. Presidenten skal ha samanlikna varslaren med ein spion.

– De veit kva vi pleidde å gjere i gamle dagar då vi var skarpe med spionar og forræderi, sant?, skal Trump ha sagt under ei tilstelling for USAs FN-delegasjon i New York torsdag.

Forræderi i USA kan medføre dødsstraff.

Varslaren skriv at vedkommande i ein fire månaders periode fekk vite frå eit halvt dusin tenestemenn i Det kvite hus at Trump prøvde å få eit anna land til å blande seg inn i presidentvalet for neste år. Saka har utløyst ein riksrettsprosess mot Trump.

