E-sigarettar blir knytt til nye tilfelle av lungeskadar i USA

Det er no 805 tilfelle av stadfeste og sannsynlege lungeskadar som blir knytte til bruk av e-sigarettar, melder den amerikanske folkehelseetaten US Centars for Disease Control and Prevention. Talet, som blir attgitt av CNN, omfattar 46 delstatar og Dei amerikanske Jomfruøyane.

Talet har auka markert sidan førre veke. Då var det meldt om 530 tilfelle.

Det er òg meldt om 13 dødsfall i ti delstatar – to i California, to i Kansas, to i Oregon og eitt i kvar av delstatane Illinois, Indiana, Minnesota, Missouri, Florida, Georgia og Mississippi.

Delstatane New York og Michigan har nyleg innført eit forbod mot e-sigarettar med smak.

11. september kunngjorde Trump-administrasjonen at eit tilsvarande tiltak vil bli innført òg på føderalt nivå.

