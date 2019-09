Nye demonstrasjonar i Egypt mot al-Sisi

utenriks

Mange av hovudgatene i den egyptiske hovudstaden var fredag blokkerte, som mellom anna gatene som fører til den ikoniske Tahrir-plassen. I tillegg var minst tre T-banestasjonar stengde.

Aktivistane er inspirerte av fleire virale videoar som er lagt ut på Facebook av den egyptiske entreprenøren og skodespelaren Mohamed Aly. Han har skulda Sisi og militæret for korrupsjon.

Rundt 2.000 personar har den siste veka vorte arresterte etter protestane mot presidenten førre helg.

– Politiet brukte tåregass

Trass i tunge tryggingstiltak i hovudstaden tok hundrevis til gatene i bydelen Warraq, opplyser eit vitne til nyheitsbyrået AFP.

– Rundt 3.000 personar demonstrerte etter fredagsbønna, sa han. Ifølgje vitnet brukte politiet tåregass for å bryte opp demonstrantane.

Ein video i sosiale medium viser kaotiske scener med menneske som spring for å unngå å få i seg den skadelege gassen.

Motdemonstrasjon

Sør i landet var det mindre demonstrasjonar i byane Qus og Qena, ifølgje vitne. Rundt 100 personar i Qus gjekk ut og reiv ned banner med bilde av Sisi, før tryggingsstyrkar «tok kontroll over situasjonen», ifølgje eit vitne.

Nær 1.000 av Sisis støttespelarar demonstrerte til støtte for presidenten i nærleiken av grava til tidlegare president Anwar Sadat. Støttespelarane vifta med egyptiske flagg og bilde av presidenten.

Nær 2.000 arresterte

Førre helg braut det ut sjeldne demonstrasjonar i den egyptiske hovudstaden og i fleire provinsar i landet.

Hundrevis av demonstrantar kravde at presidenten måtte gå av. Demonstrasjonane vart raskt brotne opp av politiet, men dagane etter er det meldt om at nær 3.000 menneske er arresterte og fengsla.

President Abdel Fattah al-Sisi har dei siste dagane deltatt på FNs hovudforsamling i New York. Sisi har sagt at det ikkje er nødvendig med masseprotestar, og at det ikkje er grunn til bekymring.

Sisi forbaud demonstrasjonar då han tok makta i eit kupp i 2013, og maktapparatet hans har sidan slått brutalt ned på meiningsmotstandarar. Titusentals er fengsla.

