Pakistans statsminister skuldar India for å planlegge blodbad

Frå talarstolen i FNs hovudforsamling åtvara Khan dessutan om konsekvensar «når et atomvæpnet land kjemper til siste slutt». Khan la ikkje skjul på at dei indiske handlingane i Kashmir kan føre til krig mellom dei to atommaktene.

Indias hindunasjonalistiske regjering tok 5. august sjølvstyret frå befolkninga i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen. Samtidig vart det innført eit strengt portforbod, og titusenvis av indiske soldatar er sende til området.

I New York fredag hevda Khan at når portforbodet blir heva, kjem soldatane til å gå laus på befolkninga i Kashmir.

– Det kjem til å bli eit blodbad, hevda den pakistanske statsministeren.

Den indiske statsministeren Narendra Modi nemnde ikkje Kashmir då han talte i FNs hovudforsamling like før. I staden fordømte han terrorisme.

