Politiet i Nigeria aksjonerte mot kostskule

Sju lærarar ved skulen er arresterte, opplyser ein talsperson for politiet. Det er både vaksne og barn blant dei som vart redda ut. Fleire av dei skal ha vore lenka då politiet fann dei.

Politiet tok seg inn i bygningen torsdag.

– Offera vart utsette for nedverdigande og inhuman behandling under påskot av å lære dei om Koranen og reformere dei, seier talsmann for politiet Yakubu Sabo.

Fleire av dei som vart redda ut, ber preg av vald og skal òg ha vorte seksuelt misbrukte. Elevane ved skulen vart sende dit for å få koranundervisning og komme seg ut av narkotikamisbruk, og skulen har vore i verksemd i eit tiår.

Politiet seier dei har funne eit «torturkammer» i bygningen, der elevane skal ha vorte lenka, hangne opp og slått.

