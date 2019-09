Taliban-truslar kastar skugge over presidentvalet i Afghanistan

utenriks

Taliban varsla torsdag angrep mot tryggingsstyrkar ved vallokale og vegsperringar for å hindre folk i å stemme i presidentvalet på laurdag.

Dei har tidlegare sendt sjølvmordsbombarar til valkamparrangement og vallokale. Fleire titals menneske har mista livet i angrepa, og i fråsegna på torsdag heiter det at Talibans krigarar har fått ordre om å ta i bruk alle tilgjengelege middel for å hindre valet.

Vidare heiter det at folk bør halde seg heime om dei skal vere trygge.

Taliban-rørsla meiner presidentvalet er ei samansverjing for «å implementere okkupantenes mål» i landet. 18 kandidatar stiller til val, blant dei sitjande president Ashraf Ghani. Ghanis regjering blir sett på av Taliban som nikkedokker for USA.

Hard straff

Taliban straffa afghanarar som deltok i det siste valet for fem år sidan.

Ein mann ved namn Ahmed, som har snakka med AP, fortel at han sist gong fekk peikefingeren kappa av. Han ville ikkje seie etternamnet sitt, då provinsen han bur i, blir kontrollert av Taliban.

Ahmed, som er snikkar og under 2014-valet arbeidde med eit prosjekt for regjeringa, seier han frykta at det skulle gå langt verre. Han hadde sett videoar av folk som vart halshogde av Taliban fordi dei arbeidde for regjeringa.

– Eg veit at eg burde stemme av kjærleik til landet mitt, men eg ser på kandidatane og tenker at ingen av dei er verd risikoen, seier han.

Stengde vallokale

Til saman skal det utplasserast 72.000 medlemmer av sikkerheitsstyrkane for å verne vallokala. I tillegg skal mellom 30.000 og 40.000 soldatar vere i beredskap for å hjelpe dersom angrep finn stad.

Styresmaktene har brukt åtte månader på å planlegge sikkerheita under valgjennomføringa. Utanfor alle dei 4.942 vallokala i landet vil det vere tre ringar med politisperringar. Dei to inste skal bestå av politi og tryggingsstyrkar, medan det i den tredje og ytste ringen skal vere militære styrkar.

Innanriksminister Massoud Andarabi har likevel måtta stenge 431 vallokale. Dei er ifølgje han for vanskelege å sikre, enten fordi dei er under Talibans kontroll, eller fordi Taliban kan true nærliggande landsbyar.

FNs Afghanistan-utsending Tadamichi Yahamoto har oppmoda Taliban til «å avstå frå enhver aktivitet som kan forstyrre valget».

Presidentvalet finn stad ei månads tid etter at samtalar mellom USA og Taliban vart avbrote av president Donald Trump. Då hadde USA og Taliban sidan juli i fjor forhandla om ei politisk løysing på konflikten.

Fakta om presidentvalet i Afghanistan:

* 18 kandidatar stiller til val for å bli president i landet, blant dei sitjande president Ashraf Ghani.

* Abdullah Abdullah er vurdert som Ghanis fremste utfordrar. Abdullah stilte òg i presidentvalet i 2009 og 2014. Han kom på andreplass i 2014-valet, og har sidan hatt stillinga som regjeringssjef under maktdelingsavtalen med president Ghani.

* Blant dei andre kandidatane er den krigsherren Gulbuddin Hekmatyar ein av dei mest kjente. Han leier partiet Hezb-i-Islami, som tidlegare var den nest største militante gruppa i landet.

* For å vinne valet i den innleiande runden, må ein enkelt kandidat få meir enn halvparten av stemmene. Om ingen kandidat får dette, blir det ein andre valrunde mellom dei to kandidatane med flest stemmer.

* Blir det ein runde to, blir det forventa at han vil gjennomførast innan to veker etter resultata frå den første runden blir offentleggjort.

* Innleiande valresultat er venta 19. oktober, med ei offentleggjering av det endelege valresultatet planlagt 7. november. Det har likevel ofte vore forseinkingar i samband med val sidan Afghanistan vart demokratisk.

(Kjelder: NTB, Reuters, Afghanistans valkommisjon)

