To arresterte for menneskesmugling på Sicilia

utenriks

Dei to egyptiske mennene vart arresterte i byen Messina etter at andre passasjerar identifiserte dei i avhøyr, opplyser politiet i Italia fredag. Dei hjelpte etterforskarane med å rekonstruere kva som skjedde før dei la ut på reisa frå konfliktherja Libya over Middelhavet.

Augevitna frå Ocean Viking fortalde at dei hadde betalt ein pengesum for reisa til Italia. Deretter vart dei halde fanga i fleire dagar i eit skur i Libya før dei vart sende ut på den farlege reisa, opplyser etterforskarane, som også har fått sjå videobevis frå mobiltelefonane til migrantane. Væpna og maskerte menn følgde dei etter kvart til ei strand og førte dei om bord i ein trebåt.

Totalt 182 menneske var tysdag om bord då Ocean Viking, som blir driven av hjelpeorganisasjonane Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée, la til kai i Messina. Dei vart ei veke tidlegare berga om bord på skipet frå skrøpelege båtar utanfor Libyas kyst.

Italias innanriksdepartement sa torsdag at 124 av menneska frå Ocean Viking skal takast imot av fem andre EU-land: Frankrike, Tyskland, Portugal, Irland og Luxembourg.

(©NPK)