Verdsomspennande klimademonstrasjonar – ein million deltok berre i Italia

Talsmann for arrangørane, Gianfranco Mascia, seier rundt 250.000 protesterte i Roma fredag. Det er oppmøterekord for dei italienske klimaprotestane. Anslagsvis 150.000 møtte opp i Milano.

I tillegg deltok 80.000 i Napoli, 50.000 i Firenze, 20.000 kvar i Torino og Bologna og 10.000 kvar i Palermo og Bari, ifølgje Mascia.

Demonstrasjonane fordelte seg på meir enn 150 stader. Tidlegare denne veka oppmoda utdanningsminister Lorenzo Fioramonti lærarar til å ikkje straffe elevar som skulka fredag for å demonstrere.

I Palermo oppstod det panikk då om lag 30 mørkkledde ungdommar, visstnok militante høgreekstremistar, prøvde å bryte opp den lokale demonstrasjonen. Fleire menneske sprang frå staden, og opprørspoliti måtte bryte inn.

Global streik

Hundretusenvis skolestreika òg andre stader i verda. Først ut var hovudstaden Wellington i New Zealand, der tusenvis marsjerte mot parlamentet, i ein av dei største demonstrasjonane som har vore haldne. Arrangørane anslår at 170.000 menneske deltok over heile landet.

Det var òg demonstrasjonar i India, der mange elevar møtte opp i frykt for korleis global oppvarming vil påverke framtida deira. Sør-Asia er svært avhengig av vatn frå isbreane i Himalaya-fjella, som er trua av klimaendringane.

Parisavtalen

I Berlin trassa aktivistar frå Fridays for Future tungt regn for å protestere mot ein pakke tiltak den tyske regjeringa skal innføre for å kutte utsleppa av klimagassar.

Ekspertar seier tiltaka ikkje er tilstrekkelege dersom Tyskland skal kunne innfri måla i Parisavtalen. Landet er nummer seks på oversikta over land med mest utslepp.

Denne veka kom FNs klimapanel med ein ny dyster rapport om korleis klimaendringane påverkar havet i verda og isdekte område.

Isen smeltar fortare, havet stig raskare, ekstremvêr rammar oftare, og det vil koste enorme summar å verne storbyar mot vassmassane.

Liten demonstrasjon føre Stortinget

For Noregs del skisserer rapporten kortare vintrar, auka flaum- og skredfare og risiko for store kutt i fisket.

I Oslo var det fredag ein relativt liten demonstrasjon. Rundt 100 personar møtte opp i regnvêret i hovudstaden.

Det er ein sterk nedgang frå 30. august, då det ifølgje Stortinget var 4.000-5.000 frammøtte. I mars streika anslagsvis 40.000 skuleelevar føre nasjonalforsamlinga med krav om ein annan kurs i klimapolitikken.

Thunberg i Montreal

– Utrulege bilde frå heile Italia, skriv den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som starta klimastreikrørsla Fridays for Future, på Twitter.

Ho skal etter planen delta i ein klimademonstrasjon i Montreal i Canada.

Denne veka refsa ho verdsleiarane då ho talte ved FNs klimatoppmøte måndag. Ho meiner dei handlar for sakte og gjer for lite for å motverke klimaendringane.

