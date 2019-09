Kvinnene tar leiinga i EU-parlamentet

utenriks

Italienske Antonio Tajani overrekte presidentklubba til ein annan italiensk mann, David Sassoli, etter valet sist vår. Berre to kvinner – begge franske – har nokon gong leidd forsamlinga, Simone Veil på byrjinga av 1980-talet og Nicole Fontaine rundt tusenårsskiftet.

Men like bak presidenten er kvinnene på frammarsj for tida. 8 av 14 visepresidentar er kvinner, og det er òg 12 av 22 komitéleiarar i parlamentet. Det gir kvinnedelar på høvesvis 57 og 56 prosent. Inntil nyleg var mennene i fleirtal på dette nivået.

I heile forsamlinga er det framleis fleire menn enn kvinner, men også her auka kvinnedelen ved sist val, slik han har gjort ved kvart val sidan 1980-talet. Den gongen var omtrent kvar sjette parlamentsmedlem ei kvinne. I 1994 var denne delen drygt ein firedel, 27 prosent. Femten år seinare passerte kvinnedelen ein tredel og enda på 36 prosent.

Då det vart halde val i mai, var det gått ytterlegare ti år, og endå ein milepåle vart passert på vegen mot kjønnsbalanse; for første gong er over 40 prosent – nærare bestemt 40,4 prosent – av delegatane kvinner.

Norden på topp

Sverige og Finland er dei einaste landa som sender fleire kvinner enn menn til forsamlinga i Brussel og Strasbourg. Det kjem like mange kvinnelege som mannlege representantar frå Frankrike, Latvia, Luxembourg, Malta, Nederland, Slovenia og Austerrike.

Likestillingsverstingen er Kypros, som ikkje har ei einaste kvinne blant sine seks representantar. Deretter følgjer Slovakia (15,4 prosent kvinner), Romania (21,9 prosent) og Hellas (23,8 prosent).

Elles er den yngste medlemmen òg ei kvinne. Danske Kira Marie Peter-Hansen er 21 år gammal og fersk EU-parlamentarikar. Ho kjem frå Socialistisk Folkeparti og er ein del av den grøne parlamentsgruppa. Ho er ikkje berre yngst i denne perioden, men den yngste som nokosinne har sete i EU-parlamentet.

I motsett ende av skalaen finn vi igjen ein italiensk mann. Tidlegare statsminister Silvio Berlusconi er med sine 82 år eldste medlem av EU-parlamentet nokosinne.

Kvinneleg president

Også i EU-kommisjonen får kvinnene meir plass i år. Tyske Ursula von der Leyen tar over som president etter Jean-Claude Juncker 1. november og blir den første kvinna som leiar «EUs regjering». Ho hadde som uttalt mål å ha like mange kvinner som menn i kollegiet sitt og kom så nær som det er mogleg å komme når totalen er eit oddetal – 14 menn og 13 kvinner, inkludert henne sjølv.

Rett nok vart to kandidatar avviste av den juridiske komiteen i EU-parlamentet denne veka, men det forstyrrar førebels ikkje kjønnsbalansen, sidan det var éin mann og éi kvinne som ikkje kom forbi det første hinderet.

Banksjef

Til sist kan det òg nemnast at Den europeiske sentralbanken òg skal leiast av ei kvinne for første gong. Same dag som von der Leyen tar over Kommisjonen, tar Christine Lagarde sjefsstolen i sentralbanken.

Den tidlegare franske ministeren og leiaren for Verdens pengefond erstattar italienske Mario Draghi.

