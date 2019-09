Abdullah Abdullah erklærer seg som valvinnar i Afghanistan

utenriks

Det skjer sjølv om den offisielle oppteljinga etter presidentvalet på laurdag framleis går føre seg.

– Vi har fått flest stemmer i dette valet, sa Abdullah under ein pressekonferanse måndag.

– Resultata vil bli kunngjort av den uavhengige valkommisjonen, men vi har fått flest stemmer. Det blir ingen andre valomgang, hevda han.

Abdullah stilte òg i presidentvalet i 2009 og 2014. Han kom på andreplass i 2014-valet, og har sidan hatt stillinga som regjeringssjef under maktdelingsavtalen med president Ghani.

Utrekningar søndag tydde på at under ein firedel av veljarane møtte opp for å gjere borgarplikta si under valet denne helga. Taliban hadde på førehand trua med angrep på vallokale, og oppmoda alle til å ikkje delta. Minst to sivile vart drepne og 27 vart såra i ulike angrep gjennom dagen.

I 2014 brukte til samanlikning over 50 prosent stemmeretten sin, sjølv om det er knytt usikkerheit til tala som følgje av utbreidd valfusk.

