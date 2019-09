CBS: Trump-varslar er under føderalt vern

utenriks

Det er CBS-programmet «60 minutes» som har fått tak i eit brev som indikerer at varslaren er under vern fordi ein fryktar for sikkerheita til vedkommande.

Brevet er sendt frå advokaten varslaren har til fungerande nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire.

Bakgrunnen er eit varsel om innhaldet i ein telefonsamtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I telefonsamtalen bad Trump den ukrainske motparten sin om å bidra til ei etterforsking av Joe Biden, som lenge har vore favoritt til å bli Demokratanes presidentkandidat i valet neste år. I varselet blir Trump skulda for å ha misbrukt presidentmakta til å få eit anna land til å blande seg inn presidentvalet. Det kvite hus prøvde i etterkant å skjule innhaldet i samtalen, ifølgje varslaren, som er tilsett i det amerikanske etterretningsapparatet.

Trump vil møte varslaren

Trump uttrykte på Twitter natt til måndag norsk tid eit ønske om å møte varslaren.

– Som alle andre amerikanarar fortener eg å møte klagaren min. Den såkalla «varslaren» la fram ein perfekt samtale med ein utanlandsk leiar totalt feil og på ein ureieleg måte, skriv Trump på Twitter.

– Kunne ikkje ignorerast

Speaker Nancy Pelosi i Representanthuset seier til «60 minutes» at dei ikkje kunne ignorere handlingane til presidenten.

– Han gav oss ikkje noko val, seier ho.

– Eg sa alltid at vi vil følgje opplysningane dit dei tar oss. Og når vi ser dei, så vil vi vere klare. Og vi er klare, seier Pelosi.

Ho kunngjorde tysdag at dei folkevalde startar ei formell gransking som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett for maktmisbruk.

(©NPK)