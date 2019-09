FN ber om rask evakuering frå Moria-leiren etter dødsbrann

utenriks

Moria-leiren har kapasitet til å romme maksimalt 3.000 asylsøkarar, men har no nærare 13.000 bebuarar.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) kallar situasjonen kritisk og seier det hastar med å finne ei løysing.

– Vi ber om at overføringane går raskare og at forholda i Moria blir forbetra, seier Boris Cheshirkov, talsmann for FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) i Hellas.

Også ordføraren på Lesvos, Stratos Kytelis, ber om at Lesvos og andre greske øyar blir avlasta umiddelbart.

Øydelagt lyspære?

Bebuarar i leiren og politikjelder har opplyst at det var ei afghansk kvinne og barnet hennar som døydde i brannen søndag ettermiddag. Ein AFP-journalist såg to lik, eitt av dei omgitt av gråtande familiemedlemmer. Førebels er berre éin person offisielt stadfesta omkommen.

Politifolk har hevda at brannen var påsett av bebuarar, men ifølgje ubekrefta meldingar var det ei øydelagt lyspære som eksploderte og forårsaka brannen.

Etter brannen vart det meldt om uro i leiren, og politiet gjekk inn med tåregass. Måndag var situasjonen roleg, men mange bebuarar skal ha vore redde og stressa.

Frykt for ny ulykke

– Mange flyktningar er så lei seg, dei er stressa, dei fryktar at det vil skje ei ulykke igjen, seier Farid, ein ung afghanar.

Han fortel at ei stor mengde politifolk sjekkar papira til alle bebuarane.

Det store fleirtalet av asylsøkarane i Moria-leiren kjem frå land som Afghanistan, Irak, Syria, Iran og Kongo.

Ifølgje UNHCR skal bortimot 250 asylsøkarar flyttast til fastlandet måndag. Same dag skulle fleire greske ministrar besøkje leiren.

Lesvos har i august og september opplevd eit kraftig hopp i talet på båtar med flyktningar og migrantar som tar seg over frå Tyrkia. Brannen skjedde berre ei veke etter at leirleiinga gav beskjed om at leiren var så full at han måtte stenge portane.

