Houthi-opprørarane set fri 290 fangar

Blant dei frigjevne er òg overlevande frå fengselet i Dhamar, som vart bomba i grus av den saudiledede koalisjonen tidlegare i månaden. Rundt 130 innsette og vakter vart ifølgje Røde Kors drepe i angrepet.

FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, ønsker frigjevinga velkommen.

– Eg håper dette vil resultere i nye initiativ som opnar for utveksling av alle fangar i tråd med Stockholm-avtalen, seier han, med tilvising til ein avtale som vart inngått mellom partane i krigen i desember 2018.

– Vi har lova FN å setje fri 350 fangar, seier ein talsmann for houthiane, Abdel Kader Mortaza.

Mortaza held samtidig fast på at houthiane i august tok over 2.000 soldatar, mange av dei saudiarabiske regjeringssoldatar, til fange i eit stort angrep over grensa til nabolandet.

Bevis for dette er ikkje lagt fram, og påstanden er ikkje kommentert frå saudiarabisk side.

Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen i mars 2015 og har sidan gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte opprørsmål i landet.

Sjukehus, skular, vassverk, reinseanlegg og elektrisitetsforsyning er lagt i grus, og marknadsplassar og bryllaup er bomba, og krigen kan ifølgje overslag ha kosta over 90.000 menneske livet.

