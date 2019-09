Russisk skodespelar fekk vilkårsdom i ankesak

utenriks

Ustinov vart tidlegare i september dømt til tre og eit halvt års fengsel for politivald i samband med at han vart arrestert under ein demonstrasjon som opposisjonen arrangerte i Moskva i sommar.

Saka mot den relativt ukjente skodespelaren har ført til ei bølgje av solidaritetsaksjonar, som både russiske kjendisar, kulturpersonlegdommar, lærarar, prestar og politikarar har deltatt i.

Då ankesaka gjekk for retten måndag, la aktoratet som venta ned påstand om ein straff på vilkår, noko dommarane tok til følgje.

Etter fengselsdommen vart Ustinov overraskande lauslaten i vente på ankesaka. Det var ein domstol i Moskva som tok initiativ til ankesaka fordi den meinte at dommen på tre og eit halvt års fengsel var for streng.

