Tidlegare bosnisk offiser fengsla for drap på sivile

Den muslimske offiseren, 72 år gamle Enver Buza, vart funnen skuldig i å ha gjeve ordre om angrepet mot ein landsby sentralt i Bosnia. Blant dei 27 offera var fleire kvinner, barn og eldre.

Angrepet skjedde 14. september 1993, då bosniske muslimar og kroatar, som tidlegare hadde vore allierte mot serbarane under brorparten av Bosnia-krigen frå 1992 og 1995, hadde byrja å kjempe mot kvarandre.

Domstolen meiner Buza gav ordre om handlingane, og at han var i nærleiken av området der dei skjedde. Han vart òg funnen skuldig i ikkje å ha stilt dei skuldige til ansvar, sjølv om han visste kva dei hadde gjort. Han erklærte seg ikkje skuldig.

Under Bosnia-krigen kjempa dei tre hovudgrupperingane i landet – serbarar, muslimar og kroatar – mot kvarandre. Rundt 100.000 menneske vart drepne i krigshandlingar under krigen, og over 2 millionar menneske vart drivne på flukt frå heimane sine.

Meir enn 800 har i etterkant vorte tiltalt for krigslovbrot, og rundt halvparten av desse har vorte domfelte. Nesten 25 år etter slutten på krigen blir det anslått at rundt 5.000 mistenkte framleis ikkje har vorte straffeforfølgt.

