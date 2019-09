Uganda forbyr sivil bruk av raud beret

utenriks

Opposisjonsleiaren og popstjernen Robert Kyagulanyi, best kjend under artistnamnet Bobi Wine, har kunngjort at han vil stille i 2021-valet mot Yoweri Museveni, som har sete som president i 33 år.

Han har gjort den raude bereten til eit signaturplagg, som han kallar eit «symbol for motstand». Bereten blir likevel òg brukt av enkelte i militæret, som no truar med fengsel i opptil fem år for sivile som bruker eit slikt hovudplagg.

Wines rørsle seier at skremsletaktikk ikkje vil stoppe dei.

– Vi skal halde fram å kle oss med dei revolusjonære raude beretene, seier ungdomsleiaren Ivan Boowe.

Wine er populær blant mange unge i Uganda, men vart sist haust arrestert og sikta for landsforræderi. Grunngivinga var at nokon hadde kasta stein mot Musevenis bilkortesje då han besøkte Arua nord i landet.

I april vart han arrestert på nytt, skulda for å arrangere offentlege møte utan løyve, og deretter sett i husarrest.

Rappartisten vart òg arrestert i september fjor etter å ha komme heim frå USA, der han fekk medisinsk behandling. Ifølgje han sjølv vart han mishandla medan han sat i varetekt månaden før, sikta for forræderi. Ugandiske styresmakter nektar for skuldingane til 37-åringen.

