Afghanske politimenn drepne i Taliban-angrep

utenriks

Angrepet var retta mot hovudkvarteret til politiet i Shortepa-distriktet, rundt 100 kilometer nord for provinshovudstaden Mazar-e Sharif, og gjekk føre seg i over éin time.

Ifølgje Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid har opprørarane tatt kontroll over politihovudkvarteret, men dette blir nekta for av ein talsmann for guvernøren i provinsen.

– Tryggingssituasjonen er no under kontroll, seier talsmannen Munir Ahmad Farhad.

I Ghazni-provinsen aust i Afghanistan vart minst tre sivile skotne og drepne i eit Taliban-angrep tysdag, ifølgje ein talsmann for politisjefen i provinsen.

(©NPK)