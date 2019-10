Atomsamtalar mellom Nord-Korea og USA blir tekne opp att

utenriks

Partane har vorte samd om å ha «førebuande kontakt» fredag, følgd av forhandlingar på arbeidsnivå dagen etter. Det opplyser Nord-Koreas viseutanriksminister Choe Son Hui i ei fråsegn formidla via det statlege nyheitsbyrået KCNA og attgitt av sørkoreanske Yonhap.

– Det er forventninga mi at forhandlingar på arbeidsnivå vil gi fortgang i den positive utviklinga i forholdet mellom Nord-Korea og USA, legg ho til.

Statsråden opplyser ikkje kvar samtalane skal finne stad.

Både Sør-Korea og Japan har oppmuntra USA til møte med Nord-Korea for å få på plass ein atomnedrustingsavtale, og dessutan ein stans i missiltestinga til det nordkoreanske regimet.

Førre månad sa Choe at Pyongyang er klar til nye samtalar med Washington. Månaden før uttalte USA det same.

USAs president Donald Trump har møtt Nord-Koreas leiar Kim Jong-un tre gonger tidlegare for å forhandle om kjernefysisk nedrusting i Nord-Korea. Men prosessen stansa heilt opp etter at eit toppmøte mellom Trump og Kim braut saman utan resultat i februar.

Trump møtte Kim under eit improvisert møte i den demilitariserte sona mellom Nord- og Sør-Korea i juni. Då vedtok dei to leiarane at dialogen skulle takast opp att.

