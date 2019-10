Britisk utanriksminister kritiserer Hongkong-skyting

utenriks

Ein 18 år gammal mann er kritisk skadd etter å ha vorte skoten frå kloss hald under gatekampane som rasa i byen tysdag.

Det er første gong ein demonstrant er skoten med skarp ammunisjon av politiet under den fleire månader lange protestbølgja i det delvis sjølvstyrte kinesiske territoriet.

Til liks med forgjengaren sin Jeremy Hunt, kritiserer no Storbritannias utanriksminister Dominic Raab Hongkong-politiet for bruken av ammunisjon.

Utanriksministeren strekar under at all bruk vald er uakseptabel, men meiner at maktforholdet mellom politiet og demonstrantane er svært skeivt. Bruken til politiet av skarp ammunisjon vil ikkje bidra til å dempe konflikten, men snarare føre til ein eskalering av situasjonen, ifølgje Raab.

