Demonstrant skoten og såra i Hongkong medan Kina feira 70-årsjubileum

Politikjelder stadfesta tysdag ettermiddag at ein demonstrant er skoten i brystet, men tilstanden til vedkommande var førebels ikkje kjent. Personen skal ha vorte treft på kloss hald.

Det er første gong ein demonstrant er skoten med skarp ammunisjon av politiet under den fleire månader lange protestbølgja i det delvise sjølvstyrte kinesiske territoriet.

Ein video av hendinga spreidde seg raskt på sosiale medium. Han viser tilsynelatande at ein politibetjent opnar eld mot ein demonstrant som kjem mot han med ein stokk og treffer han i armen.

– Berre dialog hjelper

EU ber om mindre valdsbruk og at alle partar held tilbake.

– EU meiner at dialog er den einaste vegen framover, seier talskvinne for kommisjonen Maja Kocijancic.

Hongkongs styresmakter hadde på førehand lagt ned forbod mot alle former for demonstrasjonar på 70-årsdagen for skipinga av Folkerepublikken Kina. Likevel valde titusenvis å marsjere i gatene i protest mot kinesiske styresmakter og Hongkongs eigen regjeringssjef Carrie Lam.

Gatekampar og tåregass

Protestmarsjen på tysdag byrja fredeleg. Men etter kvart braut det ut kraftige gatekampar mellom politi og demonstrantar fleire stader i byen. Demonstrantar sette fyr på vegsperringar og kasta brannbomber, medan politiet svarte med tåregass og fleire rundar med varselskot.

Utanfor regjeringskvartalet brukte politiet vasskanonar mot ei folkemengde utstyrt med paraplyar, som har vorte eit kjent symbol for protestrørsla i Hongkong.

Sjølv oppheldt Hongkong-leiaren seg i Beijing saman med ei rekke andre mektige politikarar for å delta i 70-årsjubileet og for å vise at det kinesiske kommunistpartiet framleis står samla overfor uroa i Hongkong.

Jubileet vart mellom anna markert med ein massiv militærparade, der nokre av Kinas mest avanserte våpen vart vist fram.

Falske setlar

Demokratirørsla i Hongkong kallar 70-årsdagen for skipinga av Folkerepublikken Kina for ein «sorgens dag». Som ein symbolsk gest strødde svartkledde demonstrantar rundt seg med falske setlar, slik det er tradisjon for å gjere i gravferder.

– Dette er for leiarane som ikkje vil høyre på meininga vår, sa Ray Luk, ein av demonstrantane.

Mange ropte slagord mot det kinesiske kommunistpartiet med krav om at «makten må gis tilbake til folket».

Førebudd på uro

Hongkong var på førehand førebudd på uro, og tusenvis av butikkar heldt lukka. Ei lang rekke T-banestasjonar var avstengde.

Politiet i Hongkong hadde på førehand åtvara mot at bråkmakarar ville ty til «terrorisme» og at situasjonen kunne bli svært farleg.

Hundretusen av hongkongkinesarar har dei siste månadene gjennomført store demonstrasjonar mot det dei meiner er Beijings stadig sterkare kontroll over den tidlegare britiske kolonien.

Det byrja med protestar mot eit lovforslag om som opna for at Hongkongs innbyggarar skulle kunne utleverast til Fastlands-Kina for å bli straffeforfølgde der. Forslaget er no trekt tilbake, men protestane har framleis med krav om at Lam går av og at det blir sett i verk ei gransking av politivald mot demonstrantane.

