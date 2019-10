Ein drepen i sverdangrep på finsk skule

utenriks

Politiet melder om hendinga på Twitter. Tilstanden er alvorleg for to av dei skadde. Politiet opplyser at dei losna skot i samband med hendinga, og den arresterte skal vere blant dei ti såra.

Hendinga skjedde på yrkesskulen Savo, som har lokale inne i kjøpesenteret Herman, 4 kilometer sør for sentrum av Kuopio, ifølgje Hufvudstadsbladet.

Avisa melder at den døde vart funne i undervisningslokala.

Sverd

Nyheitskanalen MTV melder at ein elev kom på skulen med eit sverd og gjekk til angrep på fleire personar. Også fleire andre medium opplyser om at det vart brukt sverd.

Augnevitne fortel ifølgje avisene Savon Sanomat og Keskisuomalainen at det var ein ung mann som gjekk til angrep, og han skal mellom anna ha stukke ned ein kvinneleg elev. Ein lærar skal òg ha vore blant dei som vart angripne. Dei fleste elevane klarte å flykte frå staden ved å springe ut, heiter det i meldingar attgitt i Hufvudstadsbladet.

Skulen stadfestar hendinga på nettsida si, og har lagt ut eit nummer pårørande kan ringe.

Universitetssjukehuset i Kuopio sette i verk kriseberedskap.

Sjokkert statsminister

Ordføraren i byen Jarmo Pirhonen er sjokkert over hendinga. Han seier til avisa Iltalehti at byen er skaka og at han sender tankane sine til offera og deira pårørande.

Finlands statsminister Antti Rinne sender òg tankar til alle rørte.

– Valdshendinga ved Savo yrkesskule er sjokkerande og fullstendig uakseptabel. Eg har diskutert med politidirektøren, og regjeringa følgjer med på situasjonen. På vegner av regjeringa og meg sjølv vil eg sende kondolansar til alle pårørande, skriv Rinne på Twitter.

