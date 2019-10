Hard brexit kan gi store tap for hamnebyen Dover

utenriks

På eit sidearrangement under Dei konservatives landsmøte stadfesta transportministeren at regjeringa antar at vareflyten gjennom Dover kan bli omtrent halvert ved ein hard brexit. Anslaget er ein nedgang på 40–60 prosent, skriv The Guardian.

Hamnesjef Doug Bannister sa at den antatte nedgangen svarer til handel for rundt 1 milliard pund i veka, eller drygt 11 milliardar kroner med kursen i dag.

– Det seier kor kritisk det er. Det kjem ikkje til å gå bra med ein brexit utan avtale. Men folk gjer alt dei kan for å sørge for at Storbritannia kan fortsette handelen, sa Bannister til dei frammøtte i Manchester.

Freeman seier han håper alle vil legge godviljen til dersom det blir ein hard brexit 31. oktober. Det britiske transportforbundet seier det har førebudd seg og reknar med å kunne unngå totalt samanbrot, men seier òg at folk må belage seg på at det kjem færre ferske landbruksvarer.

– Det vil utvilsamt bli endringar i kva folk kan forvente å finne i butikken, seier nestleiar James Hookam.

Det er snakk om opptil fem dagars forseinkingar ved grensa, og Hookam har oppmoda medlemsbedriftene til å ta ut ekstra forsikring for varene dei fraktar, særleg varer med kort haldbarheit.

