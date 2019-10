utenriks

Saka dreier seg om pengebidrag Nicolas Sarkozy fekk under valkampen i 2012, der han forgjeves prøvde å bli gjenvald for ein ny periode, men tapte for sosialisten François Hollande.

Ifølgje tiltalen brukte den dåverande presidenten nærare 430 millionar kroner i valkampen, nærare dobbelt så mykje som lovleg. Pengane skal ha komme frå Libyas dåverande diktator Muammar Gaddafi.

64 år gamle Sarkozy er òg tiltalt for korrupsjon i ei anna sak, men nektar straffskuld.

