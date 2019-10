Sverige vurderer å opne for utvisingar til Syria

utenriks

– Vi er nok blant dei første i rekka. Sidan vi ikkje er politisk påverka, går som oftast avgjerdsprosessen vår noko raskare. Eg trur at Sveriges avgjerd kjem til å vere noko som mange andre land kjem til å sjå på, seier Fredrik Beijer i Migrationsverket til Sveriges Radio.

Bakgrunnen er at Migrationsverket i slutten av august endra vurderinga si av tryggingssituasjonen i Syria. Fleire område i landet blir no vurdert som såpass sikre at det kan la seg gjere å gjennomføre utvisingar dit.

Det inneber mellom anna at det i visse tilfelle blir mogleg å nekte asyl, eller at det blir mogleg å setje i verk utvisingar til Syria. Den tidlegare vurderinga innebar at ein i praksis i fleire år gav alle asylsøkarar frå Syria mellombels opphaldsløyve.

I utgangspunktet ser Migrationsverket for seg at ein ny praksis berre vil gjelde syrarar som er felte for lovbrot i Sverige og dømde til utvising. Per i dag dreier det seg om eit tital personar på landsbasis.

Ei ordning om utvising til Syria vil òg avhenge av syriske styresmakter, påpeikar Said Mahmoudi, professor i folkerett ved universitetet i Stockholm.

– Utgangspunktet er at uansett kva ein synest om den politikken som det andre landet fører, så må ein framleis ha ei form for eit fungerande forhold mellom dei to landa, seier Mahmoudi.

(©NPK)