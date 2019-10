Taliban skal ha drepe minst elleve politifolk nord i Afghanistan

utenriks

Kampane gjekk framleis føre seg tysdag formiddag, og ein lokal tenestemann seier at dødstalet kan komme til å stige viss ikkje forsterkingar frå tryggingsstyrkane snart når fram til det avsidesliggande området.

Taliban-angrepet starta tysdag morgon i distriktet Shortepa, noko som utløyste ei skotveksling som framleis går føre seg, opplyser ein talsmann for guvernøren i provinsen.

Ein talsmann for Taliban hevdar at gruppa har tatt kontroll over distriktet, men dette avviser talsmannen til guvernøren. Han seier at forsterkingar er på veg til området.

Både før og etter presidentvalet i helga har Afghanistan vorte ramma av Taliban-angrep nesten kvar einaste dag. For få veker sidan braut fredssamtalane mellom den islamistiske opprørsgruppa og USA saman etter at det lenge låg an til ein avtale som skulle bane veg for at dei attverande amerikanske styrkane skulle forlate landet.

(©NPK)