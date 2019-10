utenriks

Ifølgje avisa The Daily Telegraph vil den britiske statsministeren endeleg avsløre detaljane rundt korleis han ser for seg at skilsmissa frå EU kan føregå, og måndag kveld var beskjeden at planen skulle presenterast innan 24 timar.

Ifølgje avisa kan planen bli offentleggjort så tidleg som tysdag morgon.

