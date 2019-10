Trump bad australsk statsminister bidra mot Russland-granskinga

utenriks

Det er det amerikanske justisdepartementet som måndag stadfestar at presidenten både snakka med statsministeren i Australia og fleire andre statsleiarar, på vegner av Barr.

– På justisminister Barrs oppfordring har presidenten kontakta andre land for å be dei om å introdusere justisministeren og herr Durham for passande tenestemenn, seier talspersonen til departementet Kerri Kupec.

Trump bad om hjelp til statsadvokat John Durhams etterforsking, der Durham skal vere på jakt etter bakgrunnen for spesialetterforskar Robert Muellers Russland-gransking. Muellers etterforsking har kasta mørke skuggar over Trumps administrasjon og har fleire gonger vorte refererte til som «heksejakt» av ein rasande president.

Scott Morrisons kontor stadfestar samtalen og seier at Australias regjering alltid er førebudd til å hjelpe og samarbeide og bidra til å kaste lys over saker som er under etterforsking.

– Statsministeren stadfesta atter ein gong denne innstillinga i samtalen med presidenten, heiter det i fråsegna.

Mueller-rapporten, som vart offentleggjort i april, avdekte ikkje samarbeid mellom russarar og Trumps valkampstab. Han beskriv inngåande at Trump ti gonger prøvde å hindre etterforskinga, men på grunn av mandatet til etterforskarane vart det ikkje konkludert med at Trump har gjort noko straffbar. Mueller har i ettertid sagt at Trump kan blir sikta når han ikkje er president lenger.

