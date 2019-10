Boris Johnson lovar brexit 31. oktober – uansett

utenriks

Han heldt seg dermed til den faste linja si, trass i vedtaket i Parlamentet som krev at han ber om ei utsetjing viss det ikkje blir oppnådd ein avtale med EU.

– I Brussel vil vi i dag legge fram det eg meiner er eit fornuftig og rimeleg forslag, som legg opp til kompromiss frå begge sider. Samtidig skal det tillate at Storbritannia heilt og halde forlèt EU og tar kontroll over vår eigen handel frå start, sa Johnson. Han lova samtidig at det ikkje skal vere kontrollar ved eller nær grensa.

– Eg håper vennene våre forstår at dette er eit kompromiss frå vår side og at dei òg er villige til å inngå kompromiss. Dersom EU ikkje tar imot dette tilbodet, er alternativet at det ikkje blir nokon avtale, understreka han.

Han langa òg ut mot opposisjonspartiet Labour, som han omtalte som «brodermorderiske, antisemittiske marxistar».

Det er venta at statsministeren legg fram planen sin for brexit onsdag, og han skal seinare i ettermiddag ha ein telefonsamtale med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

