Mistenkt sverdangripar kritisk skadd av politiskot i Finland

Mannen, som er elev på yrkesskulen Savo i Kuopio, vart sjølv skadd då politiet aksjonerte.

Tilstanden var onsdag kritisk. Han ligg på intensivavdelinga på sjukehuset i byen. Politiet ventar framleis på å kunne avhøyre han, melder den finske rikskringkastinga YLE.

Luftpistol og sverd

Gjerningsmannen var væpna med ein luftpistol og noko som likna eit sverd. Ifølgje augnevitne gjekk mannen først til angrep på ein kvinneleg elev og hogg og stakk henne med eit sverd, før han kasta noko som verka å vere ei brannbombe.

Deretter angreip han andre elevar og ein lærar, før politiet kom til staden.

Ein politimann vart òg såra, før politiet losna skot mot angriparen. Han vart deretter arrestert og send til sjukehus.

Skote av politiet

Sjefetterforskar Olli Töyräs opplyser at politiet fyrte av to skot mot den mistenkte for å stanse han. Den finske riksadvokaten er ansvarleg for å etterforske våpenbruken til politiet.

Eit augnevitne på skulen har opplyst at 25-åringen oppførte seg truande og bevegde seg mot politi som var komme til staden, sjølv om han då hadde fått streng beskjed om å overgi seg. Deretter skaut politiet mot han, opplyser augnevitnet.

Den mistenkte er førebels sikta for drap og drapsforsøk. Så langt har ikkje politiet opplysningar om motiv eller årsak, men antar at mannen handla åleine.

Ni skadde

Ei ung kvinne vart drepen på skulen, medan sju andre kvinner vart skadde. To menn vart òg skadde. Dei ramma er i alderen 15 til 48 år.

Naboar har opplyst at 25-åringen var ein einstøing som budde i eiga leilegheit. Han svarte aldri viss folk helste. Mannen er ikkje kjent for politiet frå før.

I studentleilegheita fann politiet ingrediensar til molotovcocktails, skriv Hufvudstadsbladet.

Avisa Keskisuomalainen skriv at kvinna som vart drepen, var det eigentlege målet til gjerningsmannen. Politiet har ikkje stadfesta det.

