Modi hevdar at alle indarar no har tilgang til toalett

– På 60 månader har 600 millionar menneske fått tilgang til toalett. Meir enn 100 millionar toalett er bygde. Heile verda er forbløffa over å høyre dette, sa Modi onsdag.

India har 1,3 milliardar innbyggarar, og mange av dei lever i djup fattigdom og under elendige sanitære forhold. Modis påstand om at alle no har tilgang til toalett, blir derfor møtt med skepsis.

Kunngjeringa på onsdag fel saman med 150-årsdagen for Mahatma Gandhis fødsel, eit ikon både for indisk sjølvstende og for betring av dei sanitære forholda i landet.

