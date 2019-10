Nordkoreanske testrakettar hamna i japansk farvatn

utenriks

Rakettane vart ifølgje det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap avfyrt frå den nordkoreanske hamnebyen Wonsan onsdag. Den eine skal ha nådd ei høgde på 910 kilometer og ha unnagjort 450 kilometer, som gjer det til den lengstrekkande raketten på nesten eitt år. Yonhap melder òg at Nord-Korea kan ha fyrt av ein undervassrakett onsdag.

– Vi overvaker situasjonen i tilfelle det kjem fleire oppskytingar og er i beredskap, seier Sør-Koreas militære leiing.

Talspersonen til den japanske regjeringa Yoshihide Suga opplyser at eitt missil vart registrert innanfor Japans økonomiske sone klokka 7.27 onsdag morgon, medan det andre vart registrert nokre minutt etterpå, like utanfor sona. Det er første gong sidan den spente situasjonen i november 2017 at eit missil frå Nord-Korea hamnar innanfor Japans eksklusive økonomiske sone. Japan ser på det som eit grovt overtramp.

Statsminister Shinzo Abe fordømmer oppskytingane, og han seier det er eit brot på FNs resolusjonar mot Nord-Korea.

– Vi vil halde fram å samarbeide med USA og det internasjonale samfunnet og gjere vårt ytste for å halde oppe og verne sikkerheita for folket vårt og vere i beredskap, seier Abe onsdag.

Omstridd område

Skip i farvatnet mellom Sør-Korea og Japan blir oppmoda til å følgje med på nyheitsoppdateringar og melde frå til den japanske kystvakta om dei ser noko som kan vere restar etter nordkoreanske testoppskytingar. Fartøy som ser noko, blir bedt om å ikkje plukke det opp sjølv, berre melde frå. Ifølgje Japans styresmakter har ikkje dei siste utskytingane treft verken båtar eller fly eller hatt nokon direkte konsekvensar for landet.

Ifølgje japanske medium skal det vere snakk om ballistiske missil som landa utanfor prefekturet Shimane. Det ligg nær dei omstridde klippeøyane i Japanhavet, som heiter Dokdo på koreansk og Takeshima på japansk. Klippeøyane var ein del av Shimane i Japan frå 1905 til 1952, då Sør-Korea erklærte området som sitt. Nord-Korea ser òg på øyane som den ein del av Korea.

USA-allierte Japan plasserte i 2017 fire landbaserte PAC-3 rakettforsvarssystem vest i landet for å vere førebudde på eit eventuelt angrep frå Nord-Korea. Dette som ein reaksjon på at nordkoreanske styresmakter hadde åtvara om at rakettane deira kom til å flyge over mellom anna Shimane på veg mot Guam.

Guam, ei øy vest i Stillehavet, er vertskap for ein amerikansk militærbase og om lag 160.000 menneske.

Utskyting før samtalar

Meldingane om nye utskytingar kjem dagen etter at det vart kjent at Nord-Korea og USA tar opp att atomsamtalane laurdag denne veka etter at dei kollapsa tidlegare i år.

Partane vart samde om å ha «førebuande kontakt» fredag, følgd av forhandlingar på arbeidsnivå dagen etter.

Både Sør-Korea og Japan har oppmuntra USA til å møte Nord-Korea for å få på plass ein atomnedrustingsavtale, og dessutan ein stans i det missiltestinga til det nordkoreanske regimet.

Oppskytingane på onsdag er niande runde med nordkoreanske rakettestar sidan slutten av juli i år.

(©NPK)