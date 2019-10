Parlamentarikarar får sjå brexitplan onsdag

utenriks

Johnson sa i landsmøtetalen sin at han vil legge fram ein plan for EU som inneber kompromiss på begge sider. Han kom ikkje med nokon detaljar om kva planen går ut på, men sa at den vil la heile Storbritannia forlate unionen fullstendig.

Utanriksminister Dominic Raab seier medlemmene av parlamentet vil få sjå forslaget seinare onsdag, skriv BBCs reporter Nick Eardley på Twitter. Raab seier samtidig at parlamentarikarane ikkje får moglegheit til å stille spørsmål til ministrane før torsdag.

Johnson skal ha ein telefonsamtale med EU-president Jean-Claude Juncker onsdag ettermiddag. Ifølgje Eardley er det venta at Johnson vil snakke med fleire europeiske leiarar om avtalen gjennom dagen.

