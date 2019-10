Pompeo stadfestar at han lytta til Trumps samtale med Zelenskyj

utenriks

Telefonsamtalen står i sentrum av riksrettsgranskinga i Representanthuset.

– Eg var med i telefonsamtalen, sa Pompeo til journalistar i Roma onsdag, der han møtte Italias utanriksminister Luigi Di Maio og statsminister Giuseppe Conti.

Stadfestinga kom dagen etter at The Wall Street Journal siterte anonyme kjelder på at Pompeo høyrde på samtalen.

I samtalen oppmoda Trump den ukrainske motparten sin til å granske tidlegare visepresident Joe Biden og Bidens son Hunter Biden. Demokraten Joe Biden stiller som kandidat til presidentvalet i USA neste år. Både Trumps personlege advokat Rudy Giuliani og justisminister William Barr kunne hjelpe ukrainarane, sa Trump i samtalen. Det kvite hus har offentleggjort eit samandrag av samtalen.

Pompeo har komme under aukande press frå demokratane i Representanthuset i riksrettsgranskinga mot Trump. Pompeo avviste tysdag krav om at tilsette i departementet hans må forklare seg om kontakten Trump-administrasjonen har hatt med Ukraina. Representanthuset har gitt Pompeo frist til fredag til å utlevere fleire dokument om Ukraina.

Måndag gav utanrikskomiteen, etterretningskomiteen og tilsyns- og reformkomiteen i Representanthuset Giuliani frist til tysdag 15. oktober med å legge fram «tekstmeldingar, telefonutskrifter og andre kommunikasjonsformer» som kan vere moglege bevis. Dei har òg bedt om dokument og forklaringar frå tre av Giulianis medarbeidarar.

