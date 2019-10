Putin kritiserer Gretha Thunberg

utenriks

– Ingen har forklart Greta at den moderne verda er kompleks og forskjellig, og at folk i Afrika eller i mange asiatiske land ønsker same levestandard som i Sverige, sa Putin onsdag på ein energikonferansen i Moskva, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Under klimatoppmøtet i FN førre veke var klimaaktivisten Greta Thunberg (16) ein av dei som fekk mest merksemd. Ho var tydeleg sint og hadde tårer i auga då ho talte til Hovudforsamlinga og hudfletta leiarane i verda for ikkje å gjere nok for å kjempe mot klimaendringane.

Den russiske presidenten slår fast at det er viktig å høyre på og støtte unge menneske som er opptatt av klima, men meiner at ein må fordømme dei som utnyttar barn og tenåringar for personlege formål.

– Eg er sikker på at Greta er ei snill og oppriktig jente, men dei fleste vaksne må gjere alt dei kan for å ikkje føre tenåringar og barn inn i ekstreme situasjonar, seier Putin.

